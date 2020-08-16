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    Cezaevi firarisinin cesedi Gürcistan sınırında bulundu

    Artvin Adli Tıp Kurumuna götürülen ceset için otopsi raporu hazırlanacak.
    • AA
    • 16.08.2020 - 17:13
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    Cezaevi firarisinin cesedi Gürcistan sınırında bulundu

    Artvin’in Borçka ilçesinin Şerefli köyü Şanlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, köylüler tarafından erkek cesedi bulundu.

    Köylülerin ihbarı üzerine Gürcistan sınırındaki bölgeye, 112 Acil Servis, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    OTOPSİ YAPILACAK

    Ekiplerin olay yeri incelemesinin ardından ceset, otopsi için Artvin Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

    Araştırma sonucu cesedin, cezaevi firarisi Ç.U'ya ait olduğu belirlendi.

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