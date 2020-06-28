Cezaevinden çıktı, erkek kardeşini bıçakladı

Fatih’te, cezaevinden çıktıktan sonra ablası ve erkek kardeşiyle yaşayan şahıs, tartıştığı erkek kardeşini karnından bıçakladı. Yaralanan kardeş, ablası tarafından hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Fatih ilçesi Yavuz Sultan Mahallesi’nde cezaevinden yeni çıkan C.D., birlikte yaşadığı erkek kardeşi D.D., ile ablasıyla gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle C.D., kardeşi D.D’ye bıçakla saldırmaya başladı.

KARDEŞİNİ BIÇAKLADI

Saldırı sonucu D.D., karın boşluğuna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanarak, yere yığıldı. Kardeşini bıçaklayan C.D. de arbede sırasında hafif yaralandı. Yaşanan kavgaya engel olamayan abla ise kardeşini yerde kanlar içinde görünce çığlık attı.

ABLASI SIRTINDA HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Kadın kısa panikten sonra yere yığılan kardeşini sırtına alıp, taksiyle hastaneye götürdü. Ağır yaralanan D.D., tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, kardeşini bıçaklayan ve sonrasında kendisi de yaralanan C.D.’yi, gelen sağlık ekiplerine teslim etti. Hafif yaralanan şahıs ambulansla Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Karın boşluğundan aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan D.D.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.