Dolar
6.8567
0.0102%
Euro
7.6936
0.0077%
Altın
1771.5
0.4542%
Borsa
114668.41
0.4638%
G. Altın
390.681
0.4868%
Bitcoin
63813.64
-0.8289%
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Cezaevinden çıktı, erkek kardeşini bıçakladı

    Fatih’te, cezaevinden çıktıktan sonra ablası ve erkek kardeşiyle yaşayan şahıs, tartıştığı erkek kardeşini karnından bıçakladı. Yaralanan kardeş, ablası tarafından hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 28.06.2020 - 08:40
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Cezaevinden çıktı, erkek kardeşini bıçakladı #1

    İstanbul'un Fatih ilçesi Yavuz Sultan Mahallesi’nde cezaevinden yeni çıkan C.D., birlikte yaşadığı erkek kardeşi D.D., ile ablasıyla gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyümesiyle C.D., kardeşi D.D’ye bıçakla saldırmaya başladı.

    KARDEŞİNİ BIÇAKLADI

    Saldırı sonucu D.D., karın boşluğuna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanarak, yere yığıldı. Kardeşini bıçaklayan C.D. de arbede sırasında hafif yaralandı. Yaşanan kavgaya engel olamayan abla ise kardeşini yerde kanlar içinde görünce çığlık attı.

    Cezaevinden çıktı, erkek kardeşini bıçakladı #2

    ABLASI SIRTINDA HASTANEYE GÖTÜRDÜ

    Kadın kısa panikten sonra yere yığılan kardeşini sırtına alıp, taksiyle hastaneye götürdü. Ağır yaralanan D.D., tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, kardeşini bıçaklayan ve sonrasında kendisi de yaralanan C.D.’yi, gelen sağlık ekiplerine teslim etti. Hafif yaralanan şahıs ambulansla Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Karın boşluğundan aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan D.D.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

    Cezaevinden çıktı, erkek kardeşini bıçakladı #3

    Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

    Görüş Bildir