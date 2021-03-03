Cezaevinden izinli çıktı, Silivri'de yeğenini bıçakladı

Çay bahçesinde rehin aldığı yeğenini bıçaklayarak ağır yaralayan saldırgan, polis ekiplerince yakalandı.

İstanbul'da cezaevinden izinli çıkan ve hırsızlıktan kaydı bulunan 44 yaşındaki V.A., G. isimli yeğenini Silivri'deki bir çay bahçesinde rehin aldı.

Bir süre sonra yeğenini sırtından ve kalçasından bıçaklayarak ağır yaralayan saldırgan dayı, olay yerinden kaçtı.

Yaşanan olayın ardından bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

SALDIRGAN DAYI YAKALANDI

21 yaşındaki G., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından kısa bir süre sonra yakalanarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.