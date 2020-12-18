CHP İlçe Başkanı, 17 yaşındaki genç kızı taciz etti

Evli kadınla ilişkisi olduğu ileri sürülen CHP Osmangazi İlçe Başkanı'nın, 17 yaşındaki bir genç kızı mesajlarla taciz ettiği ortaya çıktı. CHP Genel Merkezi’ne giden genç kız, elleri boş döndü.

CHP'de son haftalara damga vuran taciz iddialarına bir yenisi daha eklendi.

CHP Bursa Osmangazi İlçe Başkanı M.A.'nın, henüz 17 yaşında olan genç bir kızı taciz ettiği ileri sürüldü.

İlçeye bomba gibi düşen taciz iddiasında, M.A.'nın gece geç saatlerde S.G.'nin telefonuna çeşitli emojiler gönderdiği belirtildi.

TELEFONUNA, “ABİ” DİYEREK KAYDETTİ

Başkanının gönderdiklerine anlam veremeyen genç kız, ne anlatmak istediğini sorduğunda ise hayatının şokunu yaşadı.

Telefonuna "M. Abi" diye kaydettiği kişinin kendisini taciz ettiğini anlayan S.G. olaya tepki gösterdi.

EMOJİLERLE TACİZ

M.A.’nın, gece saat 23.00'da "pişt" diyerek tacize başladığı, genç kıza sonrasında farklı emojiler attığı görüldü.

S.G.'nin, "Neden böyle emojiler atıyorsun, bir şey de abi" demesi üzerine M.A., "Bana abi deme" cevabını verdi.

“SENDEN HOŞLANIYORUM”

Buna anlam veremeyen genç kız bu kez "Neden abi demeyeyim ki" diye sorunca M.A., "Senden hoşlanıyorum" karşılığını verdi.

Şok olan genç kız terslediği ve konuşmayı sonlandırdığı ilçe başkanının bu davranışını annesine anlattı.

GENEL MERKEZE GİTTİLER

Kızının taciz edildiğini öğrenen anne, tüm mesajların çıktısını alıp CHP Genel Merkezi'nin yolunu tuttu.

Genel başkan yardımcılarıyla görüşen anne, M.A.'nın mesajlarını gösterdi. Gereği yapılacak sözü verilip, anne ve kızı Bursa'ya gönderildi.

Ancak taciz olayının üstü örtüldü.

EVLİ BİR KADINLA İLİŞKİSİ ÇIKMIŞTI

Öte yandan, geçtiğimiz aylarda yine basına yansıyan haberlerde M.A.'nın evli bir kadınla ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı.

Eşinin kendisini M.A. ile aldattığını açıklayan CHP mahalle delegesi 77 yaşındaki Z.G., 38 yaşındaki eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu M.A.'yı elindeki belgelerle Genel Merkez'e şikayet etmişti.

Ancak tacize tepki göstermeyen CHP Genel Merkezi, Z.G.'nin partiden üyeliğinin düşürülmesi için harekete geçmişti.

AK PARTİ BURSA: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

CHP Osmangazi İlçe Başkanı M.A’nın 17 yaşındaki genç kız S.G’yi Whatsapp mesajı ile taciz ettiği yönünde medyada çıkan haberler üzerine, AK Parti Bursa İl Başkanlığı yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada vahim iddiaların, CHP Bursa İl Başkanlığı ve CHP Genel Merkezi tarafından ivedilikle açıklığa kavuşturulması istendi.

Açıklamada AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Türkiye’nin dört bir yanından gelen taciz haberlerine CHP Genel Merkezi’nin sessiz kaldığına ve bu sessizliğin ivedilikle sonlandırılması gerektiğine dikkat çekti.

Ayhan Salman, konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını da sözlerine ekledi.