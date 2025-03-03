CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'e soruşturma

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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Çelik'in, İstanbul Çağlayan'da düzenlenen gösteriye katılımı nedeniyle ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

CHP'DEN AÇIKLAMA YOK

CHP kanadından konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Çelik’in savunmasının ardından hukuki sürecin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu. Gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.