CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık görevinden istifa etti

CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık, partisine ait minibüste sentetik uyuşturucu ele geçirilmesi sonrası il başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Aşık, yaptığı yazılı açıklamada, il başkanlığına ait minibüsü, parti binasının yakınlarında park yeri olmadığı için kendi evlerinin önüne park ettiklerini belirtti.

Olayın yaşandığı gün, iki oğlunun minibüsün anahtarını kendinden izinsiz alıp yaşanan çirkin olaya sebebiyet verdiklerini ifade eden Aşık, şunları kaydetti:

"SİYASİ AHLAKIM GEREĞİ İSTİFA EDİYORUM"

"Çocuklarım, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştır. Bu olayın sorumluluğunu alarak siyasi ahlakım, ilkeli duruşum ve en ufak bir hatayı kabul edemeyeceğimden, makamdan güç alarak siyaset yapan bir kişi değil tam tersine bulunduğum makamın sorumluluğunu taşıyan bir yönetici olarak CHP İl Başkanlığı görevimden 31 Aralık 2021 cuma gününden itibaren istifa etmiş bulunuyorum. Bugüne kadar birlikte çalıştığım benden desteğini esirgemeyen il yönetim kurulu üyelerine, ilçe başkanları ve yöneticilerine, disiplin kurulu üyelerine, il, ilçe kadın ve gençlik kollarına, İl Genel Meclis, Belediye Meclis Üyelerine, yol arkadaşlarıma, partililerimize, yerel basın dürüst ve namuslu temsilcilerimize ve Osmaniyeli hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da her zaman olduğu gibi partimin bir neferi olarak çalışmalarına katılacağım."

OLAYIN GEÇMİŞİ

30 Aralık günü polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan CHP Osmaniye İl Başkanlığına kayıtlı 80 HH 110 plakalı minibüste sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, araçta bulunan CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık'ın oğulları Ç.A. ve kardeşi M.T.A, gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

BİRİNİN SATMAKTAN DİĞERİNİN İSE KULLANMAKTAN KAYDI VAR

Metin Tamer Aşık'ın uyuşturucu ticareti suçundan, Çetin Aşık’ın ise uyuşturucu kullanma suçundan kaydı olduğu bildirildi.

Osmaniye’de, CHP’ye ait minibüste uyuşturucu ele geçirildi VİDEO