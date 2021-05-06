CHP'de bir tecavüz vakası daha

CHP'de bir tecavüz vakası daha

CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut, tecavüz ederek hamile bıraktığı genç kızın ailesine para teklif etti.

CHP'de taciz-tecavüz skandallarının ardı arkası kesilmiyor...

İğrenç bir vaka daha bugün SHOW TV’de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında gündeme geldi.

KIZ KARDEŞ OLAYI ANLATTI

Didem Yılmaz’ın Erdal isimli konuğu, eşi Berivan'ın evlendikten sonra hamile olduğunun ortaya çıktığını anlattı.

Programa telefonla bağlanan kızkardeş ise, kardeşi Berivan'ın kendisine Süleyman isimli bir şahstan hamile kaldığını anlattığını söyledi.

CHP'de bir tecavüz vakası daha ViDEO

TECAVÜZCÜ CHP'Lİ BAŞKAN ÇIKTI

Bu kişinin Süleyman Karabulut isimli, Malatya'nın Kale ilçesi CHP ilçe başkanı olduğu ve bu olayın kapatılması için genç kızın ailesine para verdiği ortaya çıktı.

Olayın TV kanallarında gündeme gelmesinin ardından açıklama yapan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, olayı televizyondan öğrendiğini söyledi.

Kiraz, Karabulut'un tedbir amaçlı başkanlıktan alındığını ve partiden uzaklaştırıldığını açıkladı.

VELİ AĞBABA'NIN REFERANSI

AK Parti Malatya İl Başkanlığı'ndan da konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, tecavüzcü başkanın, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın referansıyla başkan olduğu, CHP'de parti içindeki tecavüz ve taciz olaylarının sıradanlaştığı belirtilerek olayın sonuna kadar takipçisi olunacağı ifade edildi.