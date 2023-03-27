CHP'li Bakırköy Belediyesi'nde işçi grevi: İmamoğlu'na ve Kılıçdaroğlu'na hakkımızı helal etmiyoruz Hiçbir gerekçe gösterilmeden haksız yere işten çıkarılan belediye çalışanları, düzenledikleri eylemde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Yalan vaatlerle Türkiye'yi yönetmeye talip olmasınlar" dedi.

İHA

CHP'li belediyelerde işten çıkarma nedeniyle eylemler sürüyor.

Bu kez eylem İstanbul'da Bakırköy Belediyesi işçileri tarafından düzenlendi.

Belediye işçileri, 2021 yılında maaşlarına 3 yıl boyunca zam yapılmadığı için grev yaptıklarını belirtti.

Sendika başkanı da CHP’li olduğu için işçilerin istemediği ücreti verip grevi sonlandırdı. Bunun üzerine maaşlarına itiraz eden çalışanların bazıları, bir hafta sonra herhangi gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldı.

Haklarını aramak için eylem düzenlediler

Ardından hakkını aramak isteyen işçiler, belediye binası önünde eylem yaptı.

Konuya ilişkin işten çıkarıldığı iddia edilen işçiler adına Yılmaz Şutanrıkulu belediye binası önünde basın açıklaması yaptı.

Şutanrıkulu yaptığı konuşmada, 100 gün grev yaptıklarını, bu grevi CHP’li Sendika başkanının istenilmeyen rakamlarla sonlandırdığını belirtti.

"25-30 yıl boyunca belediyede kadrolu çalışan işçilerdik"

İşten çıkarılan işçiler adına basın açıklaması yapan Yılmaz Şutanrıkulu, şu ifadeleri kullandı:

Biz 2021’de belediye sendikamıza güvenerek greve çıktık. 100 gün grevde kaldık. Sendika başkanı CHP’li olduğundan grevi istemediğimiz rakamlarla sonlandırdı. Kısa zaman sonra belediye başkanı hak arayan sesi çok çıkan arkadaşların iş akitlerini bir hafta sonra feshetti. Biz 25-30 yıl boyunca belediyede kadrolu çalışan işçilerdik. Hiçbir gerekçe olmadan iş akdimiz feshedildi. Ufak bir disiplin suçumuz ve hadisemiz yok. Biz sesimizi Türkiye’ye Bakırköy halkına duyurmak için böyle bir basın açıklamasını uygun gördük.

"CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun vaatlerine asla inanmıyoruz"

CHP yöneticilerine haklarını helal etmediklerini dile getiren Şutanrıkulu, sözlerine şöyle devam etti: