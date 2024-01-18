CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş, başörtülü kadına saldırdı CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş, başörtülü kadının önce boğazını sıktı, sonra küfretti.

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ensonhaber.com

İstanbul'da Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Büyükçekmece belediyesindeki imarla ilgili konularda rüşvet iddiaları üzerine "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" konularıyla ilgili çalışma yürütüldü.

Rüşvet iddialarına yönelik operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

CHP'li başkan yardımcısı başörtülü kadına saldırıp küfretti: Sana ne ulan o.

Yeni Şafak'ın haberine göre; CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş, belediyede rüşvet operasyonunun gerçekleştiği dakikalarda başörtülü bir kadına saldırdı.

Kalabalık içerisinde ne olduğunu anlamaya çalışan kadına öfkelenen Akkuş, kadının önce boğazını sıktı ardından da küfretti.

Gazeteci durdurmaya çalıştı, CHP'liler Akkuş’u destekledi

Olaya tanık olan gazetecinin ‘Yapma, dur’ sözleri ile saldırgan Akkuş’u durdurmaya çalıştığı sırada, CHP’lilerin darbedilen kadının değil Akkuş’un yanında olması dikkat çekti.

Çekimi engellemeye çalıştılar

O anlarda bazı kişilerin de kameraları kapatmaya çalışarak, "Çekmeyin" dediği görüldü.

Hasan Akgün'ün bir numaralı adamı

CHP’li Hasan Akkuş’un Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün bir numaralı adamı olduğu, Akkuş’un Büyükçekmece Belediyesi’nde 1994 yılından 2016’ya kadar Özel Kalem Müdürlüğü yaptığı, 2016’dan bugüne ise Siyasi ve Sosyal İşler Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğü öğrenildi.