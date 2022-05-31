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    CHP'li Çan Belediye Başkanı gözaltına alındı

    Belediye Başkanı Bülent Öz ile ikisi belediye çalışanı 3 kişi, rüşvet ve irtikap iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
    • 31.05.2022 - 10:16
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 10:47
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    CHP'li Çan Belediye Başkanı gözaltına alındı

    Çanakkale'nin Çan ilçesinde Çan Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ö.E. adlı kişinin şikayeti üzerine belediyeden ihale alan firma sahiplerinden rüşvet alındığı ve irtikap suçu işlendiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

    Toplanan belgeler doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

    Belediye Başkanı gözaltına alındı

    Operasyonda Çan ilçesi Belediye Başkanı Bülent Öz ile Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Ş.U. ve Belediye Mali Hizmetler Müdürü A.Y. ile firma çalışanı R.A. gözaltına alındı.

    Devam eden soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 3 kişi aranıyor.

    CHP li Çan Belediye Başkanı gözaltına alındı #1


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