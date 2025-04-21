CHP'li Eski Belediye Başkanı Bozkurt'a ev hapsi

DHA

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde, eski belediye personeline yönelik yürütülen “usulsüzlük, zimmete para geçirme ve ihaleye fesat karıştırma” iddialarına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BOZKURT İÇİN EV HAPSİ KARARI

Savcılık sorgularının ardından şüphelilerden 8’i, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. CHP'li Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt hakkında ise mahkeme tarafından ev hapsi kararı verildi. O dönem İnsan Kaynakları Müdürlüğü görevini yürüten Tuncay Ulupınar ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ADLİYE ÖNÜNDE DESTEK VERDİLER

Kararın ardından adliye önünde dikkat çeken bir destek gösterisi yaşandı. Ev hapsi kararıyla serbest bırakılan Bozkurt, adliye çıkışında kalabalık bir grup tarafından alkışlarla karşılandı. “Hepimiz Çetin'iz” ve “Çetin Başkan” sloganları atan destekçileri, eski başkana moral vermeye çalıştı.

Soruşturmanın detayları ve sürece dair gelişmeler kamuoyunca yakından takip ediliyor.