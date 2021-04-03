CHP'li Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan yasak aşkıyla gündemde

Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan, yasak aşk yaşadığı kadını yüzüstü bırakınca yaşananlar ifşa oldu.

Bursa'nın Gemlik ilçesi yasak aşk iddiasıyla çalkalanıyor.

CHP'li Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan, iddialara göre evli ve 3 çocuk babası olmasına rağmen 2 yıl önce tanıştığı D.A. isimli genç kadın ile yasak bir ilişkiye yelken açtı.

KORUMASININ ÜZERİNE EV TUTTU

Bursa'nın merkezinde korumasının üzerine bir ev kiralayan Uğur Sertaslan, genç kadına boşanacağını ve evleneceklerini söyledi.

HAMİLE KALINCA İLİŞKİ BİTTİ

1 yıl boyunca devam eden bu ilişki, D.A.'nın hamile olduğunu söylemesinin ardından sona erdi.

Ayrılığın ardından Uğur Sertaslan'ın kiraladığı evden ayrılarak ailesinin yanına taşınan D.A., doğum yaptı.

OLAY YARGIYA TAŞINDI

Sertaslan'ın yakınları dünyaya gelen çocuğu kabul etmeyeceklerini açıklayınca D.A. yargı yoluna gitti ve babalık davası açtı.