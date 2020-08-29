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- CHP'li Mutlu Yıldırım'a terör soruşturması
CHP'li Mutlu Yıldırım'a terör soruşturması
CHP Avcılar İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mutlu Yıldırım, terör örgütü propagandasu suçlamasıyla Emniyet'e çağrıldı.
- İHA
- 29.08.2020 - 23:38
- Güncelleme : 29.08.2020 - 23:38
CHP Avcılar İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mutlu Yıldırım, açlık grevindeyken ölen terör örgütü DHKP-C üyesi Ebru Timtik’le ilgili paylaşımlarından dolayı Terörle Mücadele Şubesine çağrıldı.
KAFTANCIOĞLU DA YILDIRIM'IN EVİNDE
Mutlu Yıldırım’ın evinde polis araması yapıldığı, CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu'nun da CHP’li Yıldırım’ın Avcılar’daki evine gittiği öğrenildi.