Dolar
7.3335
-0.3207%
Euro
8.7013
0.0022%
Altın
1964.62
1.8148%
Borsa
1100.55
-0.7556%
G. Altın
463.314
1.6304%
Bitcoin
84756.62
1.6293%
24ºC
İstanbul
Açık 24 C

    CHP'li Mutlu Yıldırım'a terör soruşturması

    CHP Avcılar İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mutlu Yıldırım, terör örgütü propagandasu suçlamasıyla Emniyet'e çağrıldı.
    • İHA
    • 29.08.2020 - 23:38
    • Güncelleme : 29.08.2020 - 23:38
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    CHP'li Mutlu Yıldırım'a terör soruşturması

    CHP Avcılar İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mutlu Yıldırım, açlık grevindeyken ölen terör örgütü DHKP-C üyesi Ebru Timtik’le ilgili paylaşımlarından dolayı Terörle Mücadele Şubesine çağrıldı.

    KAFTANCIOĞLU DA YILDIRIM'IN EVİNDE

    Mutlu Yıldırım’ın evinde polis araması yapıldığı, CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu'nun da CHP’li Yıldırım’ın Avcılar’daki evine gittiği öğrenildi.

    Görüş Bildir