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    Çiftlikte alkol alan genç, arkadaşlarını vurdu

    Afyonkarahisar'da bir çiftlikte alkol alan bir gencin silahını ateşlemesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
    • İHA
    • 25.05.2020 - 06:42
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    Çiftlikte alkol alan genç, arkadaşlarını vurdu

    Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesine bağlı Bucak mahallesinde akraba olan 3 genç, kendilerine ait çiftlikte alkolün de verdiği etkiyle silahla ateş etmeye başladı.

    GENÇLERDEN BİRİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

    Ateş etme esnasında kurşunların isabet ettiği H.İ.D (16) yaşamını yitirirken, Mehmet Çakıltaş (19) yaralandı.

    ŞÜPHELİ GENÇ YAKALANDI

    Yaralı, Çakıltaş Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinde tedavi altına alınırken, olayda hayatını kaybeden H.İ.D otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Şüpheli Mehmet Akif Uysal (19) emniyet ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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