Cihangir sapığı tutuklandı

Cihangir'de bir kadına bıçakla saldıran ve taciz eden Berzan Erem Ç., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'cinsel saldırı', 'silahla tehdit' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.