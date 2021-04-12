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Cihangir sapığı tutuklandı
Cihangir'de bir kadına bıçakla saldıran ve taciz eden Berzan Erem Ç., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'cinsel saldırı', 'silahla tehdit' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.
- Haber Merkezi
- 12.04.2021 - 19:07
- Güncelleme : 12.04.2021 - 19:13
Cihangir Sanatkarlar Parkı'nda Finlandiyalı bir kadının, arkasından gelerek bıçakla saldıran ve taciz eden Berzan Erem Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
TUTUKLANDI
Berzan Erem Ç., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'cinsel saldırı', 'silahla tehdit' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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TECAVÜZE UĞRADIĞINI İDDİA ETTİ
Sancaktepe'de bir çay bahçesinde yakalanan Berzan Erem Ç., ifadesinde yüzde 50 zihinsel engelli olduğunu ve 2014 yılında dayısının tecavüzüne uğradığını söylemişti.
Cihangir sapığı tutuklandı VİDEO