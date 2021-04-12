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Cihangir sapığından tecavüz iddiası
- DHA
- 12.04.2021 - 12:44
- Güncelleme : 12.04.2021 - 13:09
İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Cihangir semti Sanatkarlar Parkı'nda elinde telefon ile yürüyen kadın, arkasından gelen kişinin saldırısına uğradı.
Kadın şikayette bulunmadı ancak sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine polis harekete geçti.
ÇAY BAHÇESİNDE YAKALANDI
Kimliği tespit edilen Berzan E.Ç., Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Sancaktepe'de bir çay bahçesinde yakalandı.
Şüphelinin ifadesinde, yüzde 50 zihinsel engelli olduğunu söylediği öğrenildi.
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DAYISININ TECAVÜZÜNE UĞRADIĞINI SÖYLEDİ
Berzan E.Ç.'nin, parktaki bankta yanına oturduğu kadını rahatsız ettiği, kadının kalkarak uzaklaşmaya çalıştığı sırada tacizde bulunduğu tespit edildi.
2014 yılında dayısının tecavüzüne uğradığını söyleyen Berzan E.Ç.'nin polisteki işlemleri devam ederken, bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.