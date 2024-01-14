Cihangir'de sevgilisiyle eğlenen genç kadının telefonunun çalındığı an Sevgilisiyle eğlenen genç kadını gözüne kestiren yankesici, çiftin yanında alkol alırken kaşla göz arasında kadının cep telefonunu çaldı. Şüpheli tutuklanırken o anlar kameraya yansıdı.

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İHA

İstanbul Cihangir'de akılalmaz anlar yaşandı.

Gece saatlerinde sevgilisiyle birlikte eğlenen Melis M.’nin yanına bir şahıs geldi.

Elindeki şişeden alkol alan şahıs bir süre çiftin hareketlerini takip etti.

Çift eğlenirken telefonu çaldı

Çiftin birbirleriyle ilgilendiğini gören şahıs, fırsatını bulduğunu kaşla göz arasında genç kadının cep telefonunu çaldı.

Şahıs ardından alkol almaya devam ederek hızla uzaklaştı.

Olayın ardından telefonunun olmadığını fark eden genç kadın, emniyete giderek şikayetçi oldu.

Çalışmalar sürdüğü esnada olaydan 1 hafta sonra aynı şahıs, bu kez de Mehmet Emre B.’nin telefonunu aynı yöntemle çaldı.

Suçüstü yakalandı

Gencin ihbarı üzerine harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, olayın yaşandığı sokağa geldi.

Çevrede araştırma yapan polis, bir şahsın kendilerini görünce tedirginlik hareketler sergilemesinden şüphelendi.

Polis kaçmaya çalışan şahsı durdurarak üst aramasını yaptığı esnada şahıs üstündeki telefonu motosikletin altına attı.

Bunu fark eden Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, telefonu alarak inceleyince Mehmet Emre B.’nin olduğunu tespit etti.

Tutuklandı

Bunun üzerine yankesici şahıs gözaltına alındı. Polisin yaptığı kamera görüntüsü incelemesinde aynı şahsın Melis M.’nin telefonunu çalan şahıs olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan Ahmet S. (50) emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan şahsın 12 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen Ahmet S., çıkartıldığı mahkemece “yankesicilik” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)