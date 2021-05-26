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    Cihangir'deki Boğaz manzaralı otele düzenlenen baskında ceza yazıldı

    Yasağa rağmen otelin kafeteryasının dolması üzerine harekete geçen polis, maskesiz ve nargileli ortama yaptığı baskında, işletme sahibine ve müşterilere ceza yazdı.
    • İHA
    • 26.05.2021 - 09:53
    • Güncelleme : 26.05.2021 - 10:04
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    Cihangir'deki Boğaz manzaralı otele düzenlenen baskında ceza yazıldı

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle eğlence mekanlarının faaliyetlerine ara verilmişti.

    Bu kapsamda çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün Cihangir’de bir otelin teras katında çok sayıda kişinin olduğu ve nargile ile sigara kullandıklarını ihbarını aldı.

    BOĞAZ MANZARALI KAFEDE BASILDILAR

    İhbarı değerlendiren ekipler, otelin teras katında çok sayıda kişinin maske bile takmadan iç içe, yüksek sesli müzikler eşliğinde masalarda oturduğunu gördü.

    Cihangir'deki  Boğaz manzaralı otele düzenlenen baskında ceza yazıldı VİDEO


    MEKAN BOŞALTILDI

    Polis ekipleri, bunun üzerine eğlenceyi sonlandırarak işletmeye ve içeridekilere “Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçundan idari işlem uyguladı. Sigara ve nargilenin de kullanıldığı görülen mekan, yapılan işlemlerin ardından boşaltıldı. Baskın anları ise kameralara yansıdı.

    Cihangir deki Boğaz manzaralı otele düzenlenen baskında ceza yazıldı #1

    Cihangir deki Boğaz manzaralı otele düzenlenen baskında ceza yazıldı #2

    Cihangir deki Boğaz manzaralı otele düzenlenen baskında ceza yazıldı #3

    Cihangir deki Boğaz manzaralı otele düzenlenen baskında ceza yazıldı #4

    Cihangir deki Boğaz manzaralı otele düzenlenen baskında ceza yazıldı #5

    Cihangir deki Boğaz manzaralı otele düzenlenen baskında ceza yazıldı #6

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