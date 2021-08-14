Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda, 2 bin 533 sikke yakalandı

Gümrük Muhafaza ekiplerinin düzenlediği sınır operasyonunda çevrilen bir tırın içerisinden Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait 2 bin 533 tarihi sikke ele geçirildi.

Gümrük muhafaza ekiplerinin sınırda kaçakçılara karşı operasyonları devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, tırın çekicisine gizlenen tarihi eserler bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cilvegözü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli devriye faaliyeti yürüttüğü sırada şüphe üzerine tır, X-ray tarama cihazına sevk edildi.

PAKETLERİN İÇERİSİNDEN SİKKE ÇIKTI

Yapılan taramada, tırın çekicisinde şüpheli yoğunluğa rastlanıldı. Arama hangarındaki detaylı kontrollerde, tırın çekicisinin ön konsolunda gizlenen 8 paket bulunduğu, paketlerin içinde de tarihi eser görünümünde sikkelerin olduğu belirlendi.

BİZANS DÖNEMİNE AİT

Ele geçirilen sikkeler, inceleme yapılmak üzere Hatay Müze Müdürlüğü'ne gönderildi. Hatay Müze Müdürlüğü’nün yaptığı incelemede; sikkelerden 308'inin Helenistik döneme, 2 bin 16'sının Roma ve 209'unun da Bizans dönemine ait olduğu saptandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Sikkeler, Hatay Müze Müdürlüğü’ne teslim edilirken, sorumlular hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan başlatılan soruşturmaya devam ediliyor.

















