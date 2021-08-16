Söylediği şarkıları herkesin diline dolayan Cimilli İbo lakaplı şarkıcı İbrahim Özer, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Cimilli İbo lakabıyla bilinen Rizeli şarkıcı İbrahim Özer, yaptığı şarkılarla Karadeniz'in sevilen seslerinden oldu.

Geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanmasının ardından şiddetlenen rahatsızlığı nedeniyle böbrek nakli yapılan Cimilli İbo, bu yıl yoğun bakım tedavisi gördü.

Geçtiğimiz ay tedavisi için kan ihtiyacı olduğu duyurulan Cimilli İbo'dan, üzücü haber geldi.

49 YAŞINDA VEFAT ETTİ

49 yaşındaki şarkıcı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tedavi süresinde kanında aşırı enfeksiyona rastlanan Cimilli İbo, hayata veda etti.

CİMİL'DE DEFNEDİLECEK

Cenazesi yarın Rize İkizdere'den kalkacak olan Cimilli İbo, Cimil'de defnedilecek.

Cimilli İbo lakaplı İbrahim Özer, hayatını kaybetti VİDEO

CİMİLLİ İBO (İBRAHİM ÖZER) KİMDİR?

Aslen Rizeli olan İbrahim Özer, 12 Mayıs 1972'de Trabzon'da dünyaya geldi. Çocuk yaşlardan itibaren müziğe gönül veren Özer, türkü söylemeyi ve kemençe çalmayı sevdiği için sık sık İstanbul ve İzmir'deki akrabalarının yanına gitti.

İbrahim Özer, müzik sevgisi nedeniyle liseyi bitirmeyerek eğitimini yarıda bıraktı.

Renkli kişiliği ve yorumladığı şarkılarla ilgi gören Cimilli İbo, "Sibelim", "Cayır Cayır Yanayi", "Kakara Kikiri", "Şakacı", "Oyna", "Hasretim Hepinize", "Sevdalı" ve "Yalan Dünya Boş" adlı eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda çalışmaya imza attı, bir dönem "İnadım İnat" adlı dizide rol aldı.