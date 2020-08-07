Cinayet zanlısı kadın için ağırlaştırılmış müebbet istemi

Kayseri’de, birlikte yaşadığı 49 yaşındaki adamı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kadın hakkında, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi’nde yaşayan işsiz Rahmi Kekeç, birlikte yaşadığı S.K. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

İddiaya göre kavgaya dönüşen olayda Kekeç, S.K. tarafından karın bölgesinden bıçaklandı.

SOKAĞA ÇIKARAK YARDIM İSTEDİ

Ağır yaralanan ve sokağa çıkarak komşularından yardım isteyen Rahmi Kekeç, komşularının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. S.K. ise Rahmi Kekeç'in cep telefonunu alarak kaçtı. Hastanede tedavi altına alınan Kekeç, 5 gün sonra hayatını kaybetti. S.K., polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına aldı. Kekeç ile 1 hafta önce tanıştığı belirlenen S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS İSTEMİ

Olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandıktan sonra iddianame hazırlandı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık S.K. hakkında, ‘kasten öldürme suçu’nun, ‘bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla’ maddesince ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve ‘silahla yağma’ suçundan da 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

“KAFAMI OKŞARKEN BULDUM”

Sanık S.K., iddianamedeki ifadesinde, Rahmi Kekeç ile Kayseri Şehir Hastanesi’nde tanıştığını belirterek, “Evinde kalabileceğimi söyledi. Ardından birlikte kalmaya başladık. Cansu diye biriyle mesajlaşıyordu. Bana ‘5 şarap al gel’ dedi. Tepki gösterdim. Ardından da ‘Seni kızım gibi görüyorum’ diye cevap verdi. Nisan ayında da tekrar cinsel içerikli sözler söyleyince, tepki verdim. Uyuduğum sırada, yatağın başucunda kafamı okşarken buldum. Kendisine tepki gösterdim. Yerde bıçağı görünce can havli ile savurdum. Kaçmak istedim ancak engelledi. Rahmi ağabeyin yerde kanlar içinde yattığını görünce onun telefonu ile ambulansı aradım.” dedi.