Cinayetten yargılanan Sezer Öztürk'ün cezası belli oldu

Ruhsatsız tabancasıyla 1 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk, 14 yıl 7 ay hapse mahkum edildi.

Eski futbolcu Sezer Öztürk, geçtiğimiz yıl İstanbul Sancaktepe'de alkollü olduğu öne sürülen şahıslarla yol verme tartışması yaşayarak ruhsatsuz tabancasıyla Halil İbrahim Scolten'in ölümüne sebep olmuştu.

3 ayrı suçtan yargılanan Sezer Öztürk'ün davası karara bağlandı.

"Haklı olmak için ölmek mi gerekiyor"

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Sezer Öztürk ve Ömer Genç getirildi. Mütalaaya karşı savunmaların alınmasının ardından mahkeme, sanıklara son sözünü sordu.

Sezer Öztürk, şunları söyledi:

"İlla haklı olmak için ölmek gerekmiyor. Rahmetliye üzüldüm. Olay bu noktaya geldiği için pişmanım.

"Ailemin canını korudum, pişman değilim"



Ama kendi ve ailemin canını koruduğum için pişman değilim."

14 yıl 7 ay hapis cezası aldı

DHA'nın haberine göre diğer tutuklu sanık Ömer Genç ise tahliyesini talep etti. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Sezer Öztürk'ü "Haksız tahrik altında kasten öldürme", "Haksız tahrik altında olası kastla yaralama" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından toplamda 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Öztürk'ün tutukluluk halinin devamına da hükmetti. Heyet, Ömer Genç'i ise 5 ayrı suçtan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme Genç'in tahliyesine de karar verdi.

Gürcistan'a kaçarken yakalanmıştı

Tartışma öncesi aracının önü kesilen ve yolun açılmasını isteyen Sezer Öztürk, şahısların yumruklu saldırısına maruz kalmıştı. Şahıslar daha sonra ise taş ve sopalarla Öztürk'ün ailesine saldırmıştı.

Darbedilmesi üzerine silahını ateşleyen Öztürk, 24 yaşındaki Halil İbrahim Scholten'i olay yerinde öldürmüştü. Öztürk, cinayetin ardından Artvin'den Gürcistan'a gitmek için bindiği kamyonette yakalanmıştı.

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