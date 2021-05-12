Çin’de yangın söndürme operasyonuna katılan helikopter, Yunnan eyaletinde yer alan Erhai Gölü’ne düştü. Düşen helikopterde bulunan 4 hava kurtarma pilotunun yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Çin'in Dali kentinde yer alan bir köyde pazar günü sabah saatlerinde çıkan yangını söndürmek için 930 itfaiyeci katıldı.

Köydeki yangını söndürme çalışmalarına dün katılan bir helikopter ise Çin'in Yunnan eyaletinde yer alan Erhai Gölü'ne düştü.

Helikopterin düşme anı çevredeki vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.

''KAZANIN NEDENİNE İLİŞKİN SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR''

Yerel yetkililer tarafından dün yapılan açıklamada, olay yerinde toplamda 16 bot ve 490'dan fazla arama kurtarma görevlisinin kurtarma çalışmaları yürüttüğü ifade edildi.

Yerel yetkililer, "Helikopter, yangınla mücadele için su getirmeye çalışıyordu, fakat Erhai Gölü'ne düştü. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma hala devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Çin'de helikopter göle düştü VİDEO



4 PİLOT YAŞAMINI YİTİRDİ

Yerel basında yer alan haberlerde ise, tüm kurtarma çalışmalarına rağmen pilotların 2'sinin dün kazanın ardından hayatını kaybettiği, kayıp 2 pilotun ise bugün cansız bedenlerine ulaşıldığı ifade edildi.

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, helikopterde bulunan 4 kişinin tamamının Yunnan eyaletinde yer alan Kunming kentinde bir hava kurtarma ekibinde pilot olarak görev yaptığı kaydedildi.