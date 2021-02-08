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- Çin’de iki reklam panosu kadının üzerine düştü
Çin’de iki reklam panosu kadının üzerine düştü
Hastaneye kaldırılan kadının baş, göğüs, omuz ve belinden yaralandığı feci kaza, anbean kameraya yansıdı.
- Haber Merkezi
- 08.02.2021 - 12:42
- Güncelleme : 08.02.2021 - 12:51
Çin’in Hubei eyaleti Shiyan şehrindeki iş yerinin önünde oturan kadının üzerine, hemen arkasında bulunan iki reklam panosu düştü.
Güzellik salonu ve bir mağazaya ait reklam panolarının altında kalan kadını gören çevredekiler, hemen yardıma koştu.
FECİ KAZA KAMERADA
Olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan kadının baş, göğüs, omuz ve belinden yaralandığı belirtildi.
Hayati tehlikesi bulunmayan kadının başına gelen feci kaza, anbean kameraya yansıdı.
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