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Çin'de mikserin altında sürüklenen motorcu

Çin'de mikserin altında sürüklenen motorcu

Mikser kamyonunun altına kalarak yaklaşık 40 metre kadar sürüklenen motosiklet sürücüsü, hafif yaralı olarak kurtuldu. Kaza anları ise trafik kameralarına anbean yansıdı.