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    Çin'de mikserin altında sürüklenen motorcu

    Mikser kamyonunun altına kalarak yaklaşık 40 metre kadar sürüklenen motosiklet sürücüsü, hafif yaralı olarak kurtuldu. Kaza anları ise trafik kameralarına anbean yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2021 - 13:58
    • Güncelleme : 03.09.2021 - 13:59
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    Çin'de mikserin altında sürüklenen motorcu

    Çİn'in doğusundaki Zhejiang Eyaleti'ndeki Lishui şehrinde görünmez bir kaza yaşandı.

    Seyir halindeki bir mikser kamyonu, fark etmediği bir motosiklet sürücüsüne çarparak altına aldı.

    METRELERCE SÜRÜKLEDİ

    Etraftaki yayaların çığlıklarıyla durumu anlayan sürücü, motosikletliyi 40 metre boyunca sürükledi.

    Çin'de mikserin altında sürüklenen motorcu VİDEO

    YARALI KURTULDU

    Aracın durmasıyla birlikte kendini kurtaran motosiklet sürücüsü, kaskı sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

    Parmaklarından birinde kırık, kollarında ve bacaklarında çizikler oluşan sürücünün sürüklendiği anlar, saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi.

    Çin de mikserin altında sürüklenen motorcu #1

    Çin de mikserin altında sürüklenen motorcu #2

    Çin de mikserin altında sürüklenen motorcu #3

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