Cinsel içerikli video eleştirileri Fulya Öztürk'ü çıldırttı

Canlı yayında cinsel içerikli video izlenmesiyle gündeme gelen Fulya İle Umudun Olsun programının sunucusu Fulya Öztürk, olayın çarpıtıldığını söyleyerek isyan etti.

Fox TV'de yayınlanan Fulya İle Umudun Olsun programında cuma günü yayınlanan bölüm, Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Programa katılan Celal Bilgin, sosyal medyada eşinin cinsel içerikli videosu olduğunu, eşini de kasıklarındaki ameliyat izinden tanıdığını söylemişti.

CANLI YAYINDA İZLETTİ

İddiasını kanıtlamak isteyen Bilgin, söz konusu videoyu canlı yayında Fulya Öztürk ile programdaki konuklara izletti.

Programın bu bölümü, yayınlandıktan sonra başta sosyal medya olmak üzere birçok platfotmda gündem oldu ve tepkiler yağdı.

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FULYA ÖZTÜRK İSYAN ETTİ

Programın bugünkü bölümünde Öztürk, tartışmalar nedeniyle isyan etti.

Olayın çarpıtıldığını söyleyen Öztürk, yayında videonun ekrana yansımadığını, programdaki görevlilerin işlerini yapabilmesi için izlemek zorunda olduklarını ve kendisinin de izlemediğini iddia etti.

Öztürk, "Attığı manşete bak; 'Pornografik görüntü izletti.' Bak kardeşim cuma günündeki programda rahatsızlık verdiysem, şahsım ekibim adına özür diliyorum. Fakat bir videodan bahsediyor ya bu çocuk. Orada iz var diyor. Bunların hepsi gerçek. Ama öyle bir algı yapılıyor ki... 'Bu da oldu.' Türk televizyonlarında neler oldu ben sayayım mı?

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"BEN BURALARA KİMSENİN TORPİLİYLE GELMEDİM"

'Bir kız çıkıyor hemen onu öldürelim boğazlayalım boğalım... Linç edelim yaşamasın. Bir kız çıktı çünkü iyi bir şeyler yapıyor.' Ben buralara hiçbir yerimi açmadan geldim. Hiçbir yerimi ortalara sermeden. Hiç kimsenin sevgilisi osu busu olmadan. Sıfır torpilsiz, emeğimle çoğu zaman kimsenin gidemediği yerlere giderek... " diye konuştu.

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