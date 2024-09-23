Cinsel istismara uğrayan Sıla Bebek'in teyzesi: Makinelere bağlı yaşıyor Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde götürüldüğü hastanede şiddete ve cinsel istismara uğradığı ortaya çıkan 2 yaşındaki Sıla Bebek'in teyzesi Aslı Tatar, Sıla'nın hayati tehlikesinin sürdüğünü belirterek "Bugün 15'inci gün, durumu aynı. Makinelere bağlı yaşıyor" dedi.

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DHA

Tekirdağ'da 2 yaşındaki kızı Sıla Yeniçeri'yi Malkara Devlet Hastanesi'ne götüren anne Bakiye Yeniçeri, doktorlara küçük çocuğun komşusu tarafından düşürüldüğünü ve yaralandığını söyledi.

Muayene sırasında darp izlerini gören doktorlar durumu polise bildirdi.

Ardından tüm Türkiye'yi yasa boğan gerçekler ortaya çıktı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİĞİ ANLAŞILDI

Durumu ağır olan bebek Sıla Yeniçeri, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Muayene edilen Sıla Yeniçeri'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve ameliyat edildi.

Hastane ayrıca Sıla Yeniçeri'den aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

ANNE VE ÜVEY BABA HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de aile ve komşuların bilgisine başvurdu.

Bakiye Yeniçeri, kızının bıraktığı komşularında televizyon ünitesinden düşerek yaralandığını iddia etti.

Müdürlük, anne ve üvey baba Sanlı Ö. hakkında suç duyurusunda bulunurken, ailenin 5 yaşındaki diğer kızları A.Y., koruma altına alındı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gizlilik kararı alınan soruşturma kapsamında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakiye Yeniçeri'nin de aralarında olduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Soruşturmada Bakiye Yeniçeri, dini nikahla birlikte yaşadığı Sanlı Ö. (57)., komşusu Kani A. (32) ile bebeğin bırakıldığı komşunun çocukları G.A. (14) ve K.A. (13) tutuklandı.

CİNSEL İSTİSMARA UĞRADIĞI KESİNLEŞTİ

Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, 11 Eylül'de yaptığı açıklamada, Sıla Yeniçeri'nin cinsel istismara uğradığının adli tıp raporlarıyla kesinleştiğini açıkladı.

Şiddete ve cinsel istismara uğrayan Sıla Yeniçeri'nin tedavisi, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde sürüyor. Bebeğin hayati tehlikesinin sürdüğü ve durumunun stabil olduğu belirtildi.

15 GÜNDÜR YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

S.Y.'nin teyzeleri Aslı Tatar ve Elif Akyüz, günlerdir hastane önünde bebekten gelecek iyi bir haberi bekliyor.

Tekirdağ 1'inci Aile Mahkemesi'nde Sıla Yeniçeri'nin velayetini almak için Bakiye Yeniçeri ve eşi Ü.A.Y.'ye açtıkları davanın sürdüğünü belirten Aslı Tatar, "Bugün 15'inci gün, durumu aynı. Makinelere bağlı yaşıyor, doktorlarımızdan müjdeli haberleri bekliyoruz. Her gün buradayız, Rabbimin onu bize bağışlaması için dua ediyoruz.

"GÜZEL BİR HABER ALMAK İÇİN BEKLİYORUZ"

Sıla'dan güzel bir bilgi alabilmek için geliyoruz. Babam bebeğin dedesi, kendisini görüyor, seviyor, okşuyor, o bize yetiyor. Rabbim bir an önce onu bize bağışlasın, yapanların da en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Doktorların sadece bir umut, bitkisel hayat olarak eve gelebilir diye en son konuşmaları oldu." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)