Cinsel organını kesti, pişman olup hastaneyi aradı

Alkol alarak bunalıma giren bir şahıs önce cinsel organını kesti, ardından pişman olup sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler şahsı hastaneye kaldırdı.

Düzce Çay Mahallesi’nde meydan gelen olayda, evde tek başına kalan ve aşırı alkollü olduğu öğrenilen V.K.B (35) 112 Acil Çağrı merkezini arayarak kesici alet yaralanması ihbarı verdi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri şahsın cinsel organının kesik olduğunu gördü.

V.K.B yapılan ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

CİNSEL ORGANINI KESTİ, PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Şahıs hastanede polise verdiği ilk ifadesinde cinsel organını kendisinin kestiğini daha pişman olduğu için sağlık ekiplerini aradığını söyledi.

Şahıs daha sonra Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavide şahsın cinsel organı yerine dikildi.