Çobanbey'de 3 terörist, PKK'ya gönderilen 2 milyon dolarla yakalandı

Türkiye-Suriye sınır hattındaki Çobanbey'de, terör örgütü PKK/YPG üyesi 3 terörist, örgüte gönderilen yaklaşık 2 milyon dolarla yakalandı.

Suriye'nin kuzeyinde görev yapan güvenlik güçleri hakkında topladığı bilgileri terör örgütü PKK'ye aktarma girişiminde olan ve örgüte finansal kaynak sağlayan iki örgüt üyesi yaklaşık 2 milyon doları teslim etmek üzere Çobanbey bölgesine geldi.

PARAYI ALMAYA GELEN TERÖRİSTLE YAKALANDILAR

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüğü ekipleri, parayı teslim almaya gelen terör örgütü üyesiyle birlikte 3 teröristi gözaltına aldı.

Ele geçirilen paraların, Münbiç bölgesindeki terör örgütüne götürülmek üzereyken yakalandığı öğrenildi.