Çobanbey'deki terör saldırısının görüntüsü

Suriye-Türkiye sınır hattı yakınındaki Çobanbey beldesinde 1 kişinin öldüğü ve 6 sivilin yaralandığı bombalı terör saldırısının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Son dönemde güvenlik güçlerinin yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu köşeye sıkışan ve eylem kabiliyetini yitiren terör örgütü PKK/KCK, güven ortamı ve istikrarı zedelemek amacıyla Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekat bölgelerine yönelik özellikle sivil halkın yoğun bulunduğu bölgelerde saldırılarına devam ediyor.

SIRT ÇANTASINDAKİ BOMBA UZAKTAN PATLATILDI

Terör örgütü, 7 Haziran 2021 tarihinde akşam saatlerinde Suriye Fırat Kalkanı bölgesindeki Çobanbey beldesinde Suriyeli Alaaddin Mustafa (27) isimli örgüt mensubunun para karşılığında sırt çantasında taşıdığı bombayı, sivillerin içinde uzaktan patlattı.

Eylemde, örgüt mensubu öldü, 6 sivil vatandaş da yaralandı.

Suriye Çobanbey'deki bombalı terör saldırısının görüntüsü VİDEO

PATLAMA ANI KAMERADA

Saldırının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde patlama anı yer aldı.

Söz konusu eylemin talimatını, Suriye/Münbiç bölgesinde faaliyet gösteren 'Ebu Raşid' kod adlı El Reşit isimli örgüt mensubunun verdiği tespit edildi.