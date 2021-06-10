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- Çobanbey'deki terör saldırısının görüntüsü
Çobanbey'deki terör saldırısının görüntüsü
- DHA
- 10.06.2021 - 12:37
- Güncelleme : 10.06.2021 - 12:43
Son dönemde güvenlik güçlerinin yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu köşeye sıkışan ve eylem kabiliyetini yitiren terör örgütü PKK/KCK, güven ortamı ve istikrarı zedelemek amacıyla Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekat bölgelerine yönelik özellikle sivil halkın yoğun bulunduğu bölgelerde saldırılarına devam ediyor.
SIRT ÇANTASINDAKİ BOMBA UZAKTAN PATLATILDI
Terör örgütü, 7 Haziran 2021 tarihinde akşam saatlerinde Suriye Fırat Kalkanı bölgesindeki Çobanbey beldesinde Suriyeli Alaaddin Mustafa (27) isimli örgüt mensubunun para karşılığında sırt çantasında taşıdığı bombayı, sivillerin içinde uzaktan patlattı.
Eylemde, örgüt mensubu öldü, 6 sivil vatandaş da yaralandı.
Suriye Çobanbey'deki bombalı terör saldırısının görüntüsü VİDEO
PATLAMA ANI KAMERADA
Saldırının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde patlama anı yer aldı.
Söz konusu eylemin talimatını, Suriye/Münbiç bölgesinde faaliyet gösteren 'Ebu Raşid' kod adlı El Reşit isimli örgüt mensubunun verdiği tespit edildi.