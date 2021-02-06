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    Çocuğuna şiddet uygulayan kadının görüntüleri sosyal medyayı ayağı kaldırdı

    Sosyal medya platformlarında bir kadının çocuğuna şiddet uyguladığı görüntüler büyük tepki topladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.02.2021 - 04:24
    • Güncelleme : 06.02.2021 - 04:34
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    Çocuğuna şiddet uygulayan kadının görüntüleri sosyal medyayı ayağı kaldırdı

    Sosyal medyada bir kadının kızına uyguladığı şiddeti gösteren video sosyal medyada gündem oldu.

    Kadının kızını boğduğu görüntüler Twitter'da binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Kadının adının "Nurcan Serçe" olduğu iddia edilirken, olayın nerede ve ne zaman gerçekleştiği bilinmiyor.

    KIZINI ÖLDÜRESİYE BOĞDU

    Görüntülerde, kadının kızını bir yastıkla boğduğu ve şiddet uyguladığı görülüyor. Küçük kızın ise olay sonrası yaşayıp yaşamadığı da bilinmiyor.

    Çocuğuna şiddet uygulayan kadının görüntüleri sosyal medyayı ayağı kaldırdı İZLE

    Çocuğuna şiddet uygulayan kadının görüntüleri sosyal medyayı ayağı kaldırdı #1

    Çocuğuna şiddet uygulayan kadının görüntüleri sosyal medyayı ayağı kaldırdı #2

    Çocuğuna şiddet uygulayan kadının görüntüleri sosyal medyayı ayağı kaldırdı #3

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