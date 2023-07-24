Çocuklara çirkin mesajlar veren youtuber'a tepki Çocuklara özel oyun videoları hazılayan Dila Kent adlı youtuber'ın güzel kadınların şişman erkeklerle para için birlikte olduğu, merdivenden kayan kadının kurtulmak için erkeğin kucağına atlaması gerektiği gibi çocuklara çirkin mesajlar veren içerikleri sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgili bakanlıklara şikayet edildi.

ensonhaber.com

Sosyal medya platformları özellikle de YouTube, çocuklar için en büyük eğlence alanlarından biri haline geldi.

barındırdığı sayısız içerik ile çocukların uzun zamanlar geçirdiği YouTube, evebeynlerin denetimi dışında kullanılınca tehlikeli olabiliyor.

Bu kapsamda çocuklara yönelik içerik hazırlayan YouTube kanalları çocukların gelişimine değil alacakları izlenme sayılarına odaklandıkları için tepki çekiyor.

Bu kapsamda Dila Kent adlı bir youtuber'ın çocuklar için hazırladığı içerikler tepki çekti.

Çocuklara yanlış örnek olacak içerikler üretiyor

Bir videosunda çizgi karakterlerin üzerlerindeki kıyafetleri silerek çamaşırlı bir şekilde bırakan Kent, bir videosunda ise merdivenden düşen kadının kurtulabilmesi için tek seçeneğin bir adamın kucağına kaymak olduğu bir oyunu oynuyor.

"Güzel kadınlar şişman erkeklerle parası için birlikte olur"

Youtuber Kent bir videosunda ise genç ve güzel kadınların ancak para için şişman ve kendinden yaşlı biriyle birlikte olabileceğini vurgulayan bir oyunla çocukların karşısına çıkıyor.

Videolarında karşısında bulunan bir erkekle diyalog halinde olan Kent, çocukları etkileyecek bu her içerikte imalı hareket ve söylemlerde bulunuyor.

Sosyal medyadan bakanlıklara şikayet

Kent'in bu paylaşımları evebeynlerin tepkisini çekti.

Sosyal medyada gündem olan Kent'in videoları, kullanıcılar tarafından İçişleri ve Aile Bakanlığı ile Emniyet'in sosyal medya hesaplarına bildirildi.

Kullanıcılar Kent'in paylaşımlarını yetkililere şikayet etti.