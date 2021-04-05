Çocuklara tecavüz ettiğini söyleyen Alihan Şimşek Bakırköy'e sevk edildi

Sosyal medyada 'küçük çocuklara tecavüz ettiğini' söylemesinin ardından gözaltına alınan Alihan Şimşek'in akli dengesinin yerinde olup olmadığı araştırılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri, sosyal medya üzerinden 'küçük çocuklara tecavüz ettiğini' belirten, Türk bayrağına, Mustafa Kemal Atatürk ve 2015 yılında Mersin’de vahşice katledilen Özgecan Aslan'a yönelik hakaret içerikli söylemlerde bulunan 18 yaşından küçük Alihan, Kağıthane'de yakalayarak gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Alihan Şimşek, "5816 Sayılı Kanuna Muhalefet", "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama" , "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" ve "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçlarından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

AKLİ DENGESİ ARAŞTIRILACAK

Soruşturma savcısı, şüpheli Alihan Şimşek, akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair rapor alınması için Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti.

Küçük bir çocuğa tecavüz ettiğini söyleyen Alihan Şimşek yakalandı HABERİ