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    Çocukların müstehcen görüntülerini paylaşan 13 zanlı tutuklandı

    İstanbul merkezli 17 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden birinin, 72 yaşında felçli bir kişi olduğu ve torununa da cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.
    • DHA
    • 15.10.2020 - 12:24
    • Güncelleme : 15.10.2020 - 12:24
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    Çocukların müstehcen görüntülerini paylaşan 13 zanlı tutuklandı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “Çocuğun Cinsel İstismarı” suçuna yönelik çalışma yaptı.

    Gerçekleştirilen bir operasyonda, şüphelinin bilgisayarında çocuklara ait müstehcen görüntüler bulunduğu ve bir görüntülü konuşma uygulaması üzerinde oluşturulan gruptan bu görüntülerin birçok kişiyle paylaşıldığını belirledi.

    IP ADRESLERİ ALINDI, HAREKETE GEÇİLDİ

    Çalışmalarının kapsamını genişleten polis ekipleri, uygulamanın Amerika'daki şirketin genel merkeziyle de iletişim kurarak bazı kullanıcıların IP adreslerini talep etti. Yaklaşık 1 sene süren yazışmaların ardından emniyet ekipleri, şirket yetkililerinden bilgileri aldı.

    Hazırlıklarını tamamlayan polis ekipleri operasyon için harekete geçti.

    İstanbul'da internette müstehcen görüntü paylaşanlara operasyon İZLE

    17 İLDE 39 ADRESE OPERASYON

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz cuma günü İstanbul merkezli Ankara, Ağrı, Adana, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Giresun, İzmir, Kırklareli, Muğla, Sakarya, Sivas, Tekirdağ ve Zonguldak illerinde toplam 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

    56 adet cep telefonu, 47 adet sim kart, 15 adet hafıza kartı,  4 adet tablet, 17 adet hard disk, 40 adet flash bellek, 18 adet dizüstü bilgisayar,  1 adet bilgisayar,  12 adet DVD, 40 adet CD ele geçirildi.

    Çocukların müstehcen görüntülerini paylaşan 13 zanlı tutuklandı #1

    TORUNUNA DA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNMUŞ

    Aralarında evli ve çocuklu kişilerin de olduğu yaşları 18-72 arasında değişen 22 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Bu kişiler arasında 72 yaşındaki felçli bir şüphelinin, torununa da cinsel istismarda bulunduğu öğrenildi.

    Bu kişi ile koronavirüs tespit edilen bir diğer şüpheli, savcılık talimatıyla sağlık sorunları nedeniyle emniyetten serbest bırakıldı. Diğer 20 şüpheli, Türk Ceza Kanunu’nun “müstehcen ürünleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanma” suçlarıyla adliyeye sevk edildi.

    Çocukların müstehcen görüntülerini paylaşan 13 zanlı tutuklandı #2

    13 ZANLI TUTUKLANDI

    Mahkemeye sevk edilen 7 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 13 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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