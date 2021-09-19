Fulya ile Umudun Olsun programında Özlem Can isimli 3 çocuklu anne, eski eşinin kendisine göğüs silikonu yaptırması karşılığında 2 çocuğunun velayetini verdiğini itiraf etti.

Fox TV ekranlarında yayınlanan "Fulya İle Umudun Olsun" programında izleyenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı.

İki çocuğunun velayetinin boşandığı eşinde olduğunu ifade eden 3 çocuk sahibi olan Özlem Can isimli kadın, kendisine ev alınması vaadiyle kandırılarak üçüncü çocuğunun da velayetini kaybettiğini açıklamıştı.

İZLEYENLERİ ŞAŞKINA UĞRATTI

Programa en küçük çocuğun velayetini alabilmek için başvuran Özlem Can'ın neden üç çocuğundan sadece birini istediği merak konusu olmuştu.

Kafalardaki soru işaretlerini sunucu Fulya Öztürk aydınlattı.

Çocuklarının velayetini göğüslerine silikon yaptırmak için veren kadın ViDEO

GÖĞÜS SİLİKONU KARŞILIĞINDA ÇOCUKLARINDAN VAZGEÇTİ

Öztürk, canlı yayında yaptığı açıklamada Özlem Can'ın göğüs silikonu ameliyatını karşılaması vaadiyle eski eşiyle velayet anlaşması yaptığını ve bu yüzden 2 çocuğun babasında, bir çocuğun da annesinde kaldığını açıkladı.