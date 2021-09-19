Euro
10.1402
0.81%
Dolar
8.6468
1.42%
Altın
487.98
1.55%
Borsa
1.419
0.1%
Bitcoin
415.882
-0.54%
EXEN Coin
23.85
-0.29%
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    Çocuklarının velayetini göğüslerine silikon yaptırmak için veren kadın

    Fulya ile Umudun Olsun programında Özlem Can isimli 3 çocuklu anne, eski eşinin kendisine göğüs silikonu yaptırması karşılığında 2 çocuğunun velayetini verdiğini itiraf etti.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2021 - 11:03
    • Güncelleme : 19.09.2021 - 11:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çocuklarının velayetini göğüslerine silikon yaptırmak için veren kadın

    Fox TV ekranlarında yayınlanan "Fulya İle Umudun Olsun" programında izleyenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı.

    İki çocuğunun velayetinin boşandığı eşinde olduğunu ifade eden 3 çocuk sahibi olan Özlem Can isimli kadın, kendisine ev alınması vaadiyle kandırılarak üçüncü çocuğunun da velayetini kaybettiğini açıklamıştı.

    İZLEYENLERİ ŞAŞKINA UĞRATTI

    Programa en küçük çocuğun velayetini alabilmek için başvuran Özlem Can'ın neden üç çocuğundan sadece birini istediği merak konusu olmuştu.

    Kafalardaki soru işaretlerini sunucu Fulya Öztürk aydınlattı.

    Çocuklarının velayetini göğüslerine silikon yaptırmak için veren kadın ViDEO

    GÖĞÜS SİLİKONU KARŞILIĞINDA ÇOCUKLARINDAN VAZGEÇTİ

    Öztürk, canlı yayında yaptığı açıklamada Özlem Can'ın göğüs silikonu ameliyatını karşılaması vaadiyle eski eşiyle velayet anlaşması yaptığını ve bu yüzden 2 çocuğun babasında, bir çocuğun da annesinde kaldığını açıkladı.

    Çocuklarının velayetini göğüslerine silikon yaptırmak için veren kadın #1

    Çocuklarının velayetini göğüslerine silikon yaptırmak için veren kadın #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir