Çöp kamyonunun çarptığı yaşlı kadın, hayatını kaybetti

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Aracın altında yaşlı kadını bir süre sürükleyen şoför, polis tarafından gözaltı alındı.

Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Bucak Mahallesi’nde Altınordu Belediyesi'ne ait 06 BTJ 836 plakalı çöp kamyonu, yol kenarında yürüyen 76 yaşındaki Havva Güler’e çarptı.

Güler, bir süre aracın altında sürüklenirken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Güler’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Havva Güler’in cansız bedeni, Ordu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü, polis tarafından gözaltına alındı.