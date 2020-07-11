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    Çöp kamyonunun çarptığı yaşlı kadın, hayatını kaybetti

    Aracın altında yaşlı kadını bir süre sürükleyen şoför, polis tarafından gözaltı alındı.
    • AA
    • 11.07.2020 - 14:50
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    Çöp kamyonunun çarptığı yaşlı kadın, hayatını kaybetti

    Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Bucak Mahallesi’nde Altınordu Belediyesi'ne ait 06 BTJ 836 plakalı çöp kamyonu, yol kenarında yürüyen 76 yaşındaki Havva Güler’e çarptı.

    Güler, bir süre aracın altında sürüklenirken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Güler’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

    KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

    Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Havva Güler’in cansız bedeni, Ordu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü, polis tarafından gözaltına alındı.

    Çöp kamyonunun çarptığı yaşlı kadın, hayatını kaybetti #1

    Çöp kamyonunun çarptığı yaşlı kadın, hayatını kaybetti #2

    Çöp kamyonunun çarptığı yaşlı kadın, hayatını kaybetti #3

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