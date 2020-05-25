Çöp kamyonunun ezdiği 3 yaşındaki çocuk öldü

Gebze'de çöp kamyonunun ezdiği 3 yaşındaki Engin Çelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan çöp kamyonu sürücüsü, sonrasında teslim oldu.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi’nde bulunan Mevlana Parkı’nın çevresinde oyun oynayan 3 yaşındaki Engin Çelik, parkın karşısındaki konteynerden çöpleri alan F.Y.'nin (32) kullandığı 34 ST 6051 plakalı çöp kamyonunun tekerleğinin altında kaldı.

Çocuğu ezdikten sonra kamyonla olay yerinden kaçan sürücü F.Y., en yakındaki polis kontrol noktasına giderek teslim oldu.

KURTARILAMADI

Olayı gören kişiler tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne götürülen çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

SOPALARLA KOŞULDUĞUNU GÖRÜNCE KAÇTI

Gözaltına alınan sürücü F.Y.’nin emniyetteki ifadesinde, Mevlana Parkı önünde durarak tanımadığı birine yol tarif ettiğini, tekrar hareket ettiğinde arka tekerleğin bir şeyin üzerinden geçtiğini hissederek durduğunu, araçtan inip baktığında çocuğu ezdiğini fark ettiğini, çevrede ellerinde sopalarla kendisine doğru koşan insanlar görünce, tekrar kamyona binerek kaçtığını söylediği öğrenildi.

EMNİYETTEKİ İŞLEM SÜRÜYOR

Polis kontrol noktasına giderek teslim olan sürücü F.Y.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.