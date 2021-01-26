Çorlu’da basketbol takım kaptanı lojmandaki odasında ölü bulundu

Türkiye Basketbol 2’nci Lig ekiplerinden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü takımının 30 yaşındaki kaptanı Ziya Berhan Kılıç’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Türkiye Basketbol 2’nci Lig ekiplerinden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) takımının kaptanlığını yapan Ziya Berhan Kılıç (30), takımının hafta sonu Bursa deplasmanında oynayacağı maç öncesi sabah saatlerinde Çorlu Belediyesi Spor Salonu’nda düzenlenen antrenmanına izin alarak katılmadı.

Kaptan, takımının akşam saatlerinde gerçekleştirdiği günün ikinci idmanına da katılmayınca kulüp yetkilileri Kılıç’ın ailesine haber verdi.

BABASI İLE AĞABEYİ KAPIYI KIRDI

Aile, aradıkları Ziya Berhan Kılıç’ın telefona yanıt vermemesi üzerine sporcunun kaldığı Kemalettin Mahallesi Perşembe Pazarı mevkisindeki takım lojmanına geldi.

Kilitli olan oda kapısını kıran Kılıç’ın ağabeyi ve babası, genç sporcuyu yatağında hareketsiz halde buldu.

ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Haber verilmesi ile lojmana gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ziya Berhan Kılıç’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ve nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı incelemelerin ardından Kılıç’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SPOR CAMİASI YASA BOĞULDU

Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu ile Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da lojmana gelerek, bilgi aldı.

Spor camiasını yasa boğan ölümle ilgili inceleme sürüyor.