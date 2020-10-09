Çorlu’da cami avlusunda öldürülen kişinin katili bulundu

200 kameradan yaklaşık 700 saatlik görüntü izlenerek yakalanan katil zanlısı, daha önce aynı caminin bahçesinde dayak yediği için cinayeti işlediğini söyledi.

Önceki gün Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Camaliye Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki tarihi Fatih Camii'nin avlusunda Burak Işık (31), sırtından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Katil, cinayette kullandığı bıçağı da Işık'ın sırtına saplanmış halde bıraktı.

KATİL KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki 200 güvenlik kamerasından, 700 saatlik görüntüyü izleyerek, katil zanlısının Hakan P. olduğunu belirledi.

OPERASYONLA YAKALANDI

Teknik ve fiziki takibin ardından Hakan P., Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

DAYAK YEDİĞİ YERDE ÖLDÜRDÜ

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Hakan P., ifadesinde, yaklaşık 2 ay önce Burak Işık ve iki arkadaşı ile caminin bahçesinde kavga ettiklerini söyledi.

Hakan P., bu nedenle üçünü de öldürmeyi planladığını ifade etti.

EKMEK BIÇAĞIYLA TAKİP EDİP, KATLETTİ

Olay, günü evden aldığı ekmek bıçağı ile birlikte Burak Işık ve onun iki arkadaşının peşine düştüğünü belirten Hakan P., cami bahçesinde yalnız kalan Işık'ın yanına giderek bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

Hakan P., polisteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.