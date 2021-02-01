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Çorlu'da karşıya geçmeye çalışan kadının öldüğü kaza
- DHA
- 01.02.2021 - 16:24
- Güncelleme : 01.02.2021 - 17:30
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Alipaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Serkan Akar yönetimindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan evli ve 1 çocuk annesi 40 yaşındaki Sibel Demirdöken'e çarptı.
Demirdöken ağır yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Demirdöken, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Araç sürücüsü Serkan A., gözaltına alındı.
YAYA GEÇİDİNİ KULLANMADI
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hafif ticari aracın koşarak karşıya geçmeye çalışan Sibel Demirdöken'e çarptığı, talihsiz kadının havaya savrulduğu görüldü.
50 metre ileride yaya geçidinin olması da dikkat çekti.
Çorlu'da karşıya geçmeye çalışan kadının öldüğü kaza VİDEO