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- Çorlu'da polis aracına silahlı saldırı
Çorlu'da polis aracına silahlı saldırı
- DHA
- 02.03.2021 - 10:05
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Çiçek Caddesi 3'üncü Sokak üzerinde yaşanan olayda, devriye gezen sivil polis aracına tabanca ile ateş açıldı.
Sivil polislerin yara almadığı saldırının ardından şüpheli, kaçtı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri, saldırganı yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlatarak, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Şüphelinin Fırat Şolcun olduğu saptandı. Şolcun, saklandığı evde yakaladı.
DENETİMLİ SERBESTLİKTEN YARARLANDI
Gözaltına alınan Fırat Şolcun'un, 4 ayrı suçtan kaydı bulunduğu, 2015 yılında işlediği cinayet suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden pandemi tedbirleri kapsamında denetimli serbestlik şartıyla tahliye edildiği belirlendi.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Şolcun'un ifadesinde, suçlamaları kabul etmediği, "Ben ateş açmadım." dediği öğrenildi.