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    Çorlu'da polisin şüphelendiği şahıs suç makinesi çıktı

    Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde şüphe üzerine durdurulan şahsın yankesicilik, kapkaç ve uyuşturucu madde ticareti başta olmak üzere 43 suçtan kaydı olduğu tespit edildi.
    • İHA
    • 11.11.2020 - 10:54
    • Güncelleme : 11.11.2020 - 10:59
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    Çorlu'da polisin şüphelendiği şahıs suç makinesi çıktı

    Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde suç ve suçluyla etkin bir şekilde mücadele yürütmek için oluşturulan yaya devriye ekipleri, Hıdırağa Mahallesi’nde devriye görevi yaptıkları sırada bir şahsın durumundan şüphelendi.

    Polis, kaçmaya başlayan 37 yaşındaki M.Ç.'yi kovalamaca sonunda yakaladı.

    SUÇ DOSYASI KABARIK

    Polis ekipleri yaptıkları kontrolde, şahsın başta yankesicilik, kapkaç ve uyuşturucu olmak üzere çeşitli suçlardan 43 kaydı bulunduğunu belirledi.

    Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen M.Ç.'nin üzerinde yapılan aramada, satışa hazır 293 fişek eroin maddesi ile 126 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

    Yaşından çok suç kaydı olan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

    Çorlu da polisin şüphelendiği şahıs suç makinesi çıktı #1

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