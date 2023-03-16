Çorlu'da site sakinlerinin gürültüsüne dayanamayan kadın evini satışa çıkardı Aynı dairede 1 yıldır oturan genç kadın, komşusunun gürültüsü nedeniyle evini satmaya karar verdi. Dairesine ise "Alt kattaki kötü insanlardan dolayı daha kötü insanlara satılıktır" yazılı pankart astı.

Apartman sakinleri arasında sık sık anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Ortak kullanım alanları, temizlik, gürültü gibi konular, taraflar arasında krize neden oluyor.

Son olarak bunun bir örneği Çorlu'da yaşandı.

1 yıldır aynı sitede oturan Özge Şeber isimli vatanda, sitedeki komşularının gürültüsüne dayanamadı.

Bunun üzerine çareyi oturduğu dairesini satışa çıkarmakta buldu.

"Kötü insanlardan dolayı daha kötü insanlara satılıktır'"

5 katlı binanın en üst katında oturan Şeber, satılığa çıkardığı dairesinin balkonuna, "Satılık. Alt kattaki kötü insanlardan dolayı daha kötü insanlara satılıktır' yazısı astı.

Komşularının yaptığı gürültülerden rahatsız olduğunu ve site yönetimine yaptığı şikayetlerden bir sonuç alamadığını söyleyen Şeber, polise yaptığı başvurudan da bir sonuç çıkmadığını belirtti.

"Buradan sessiz sedasız gitmek istememem"

Komşularının gecenin ilerleyen saatlerinde yüksek sesle müzik çaldığını ve kahkahalar atarak kendisini rahatsız ettiğini öne süren Özge Şeber, şu ifadeleri kullandı: