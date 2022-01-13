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- Çorlu’da yabancı uyruklu kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
Çorlu’da yabancı uyruklu kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
Çorlu'da yabancı uyruklu şahıslar arasında kavga çıktı. Kavgada 1 kişi bıçakla olmakla üzere 2 kişi yaralandı.
- İHA
- 13.01.2022 - 02:29
Çorlu'da akşam saatlerinde Reşadiye Mahallesi Yenievler 1. Sokak’ta meydana gelen olayda, ikamette yabancı uyruklu iki grup arasında kavga çıktı.
Olayda 1’i bıçaklı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerine gelen ambulansla yaralılar hastaneye kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.