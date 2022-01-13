Euro
15.1945
0.25%
Dolar
13.2492
0.19%
Altın
777.5460
0.07%
Borsa
206,421.00
0.89%
Bitcoin
588.415
-0.64%
BTXN Coin
33.98
-0.05%
1ºC
İstanbul
Çok bulutlu 1 C

    Çorlu’da yabancı uyruklu kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

    Çorlu'da yabancı uyruklu şahıslar arasında kavga çıktı. Kavgada 1 kişi bıçakla olmakla üzere 2 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 13.01.2022 - 02:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çorlu’da yabancı uyruklu kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

    Çorlu'da akşam saatlerinde Reşadiye Mahallesi Yenievler 1. Sokak’ta meydana gelen olayda, ikamette yabancı uyruklu iki grup arasında kavga çıktı.

    Olayda 1’i bıçaklı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Olay yerine gelen ambulansla yaralılar hastaneye kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Çorlu’da yabancı uyruklu kavgası kanlı bitti: 2 yaralı #1

    Çorlu’da yabancı uyruklu kavgası kanlı bitti: 2 yaralı #2

    Çorlu’da yabancı uyruklu kavgası kanlı bitti: 2 yaralı #3


    Görüş Bildir