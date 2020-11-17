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- Çorum'da ceza yiyen maskesiz şahıs: Adam mı öldürdüm
Çorum'da ceza yiyen maskesiz şahıs: Adam mı öldürdüm
Polis ekiplerinin koronavirüs denetimleri sırasında maske takmayan bir vatandaş, karşılaştığı cezaya 'Adam mı öldürdüm' tepkisi verdi.
- DHA
- 17.11.2020 - 12:12
- Güncelleme : 17.11.2020 - 13:00
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde koronavirüs denetimleri gerçekleştirildi.
Yapılan uygulamada sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal edenlere idari para cezası kesildi.
Denetim sırasında polis ekipleri, maskesiz olan Özgür D.’den cezai işlem uygulamak için kimlik istedi.
KİMLİK NUMARASI TALEP EDİLDİ
Kimliğinin evde olduğunu belirten Özgür D.’den ekipler, kimlik numarasını talep etti.
"ADAM MI ÖLDÜRDÜM?"
Hakkında 392 lira para cezası uygulanan Özgür D., polislere "Adam mı öldürdüm?" dedi.