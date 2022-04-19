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Çorum polisinden dernek binasına kumar baskını

Çorum polisinden dernek binasına kumar baskını

Kentte asayiş ve güvenliği sağlanması amacı ile dernekler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik olarak düzenlenen huzur uygulamasında çok sayıda oyun malzemesi ele geçirildi.