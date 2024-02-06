Çorum'da 14 yaşındaki otomobil hırsızı kaza yaptı

İHA
Çorum merkez Gülabibey Mahallesi'nde 14 yaşındaki N.K., anahtarı üzerinde unutulan A.G.'ye (77) ait otomobili çalarak kaçmaya başladı.
Çalıntı araçla şehir merkezinde gezen N.K., Çöplü Mahallesi'nde park halindeki bir araca çarparak kaza yaptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Gözaltına alındı
Ekiplerce yapılan incelemede otomobilin çalıntı olduğu belirlendi.
Hırsızlık olayını gerçekleştiren N.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken aracının çalındığını polisten öğrenen A.G., olay yerine gelerek otomobilini teslim aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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