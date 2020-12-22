Çorum'da 17 yaşındaki torununun bulunması için çağrı yaptı

Çorum'da 17 yaşındaki torununun bulunması için çağrı yaptı

15 gün önce yurttan izinli çıkan 17 yaşındaki torununa ulaşamayan babaanne, torununun zorla bir yerde tutulduğunu düşünüyor.

Çorum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı yurtta kalan 17 yaşındaki Nazar B., 15 gün önce izinli olarak dışarı çıktı.

Nazar B. geri dönmeyince yurt görevlileri, polise haber verdi. Nazar B.’nin bulunması için çalışma başlatıldı.

"ORTADAN KAYBOLDU"

Nazar B.’nin babaannesi Türkan B., torununun 5 yıl önce yurda yerleştirildiğini belirterek, “2 hafta önce yanımıza gelecekti. Ama ortadan kayboldu. Her yerde aranıyor. Dün telefon açıp konuşmak istedi. Gizli bir telefon numarasından aradı.

"ZORLA TUTULDUĞUNU DÜŞÜNYORUM"

Titreyen bir sesle çok kısa konuştu ve beni aramayın deyip telefonu kapattı. Korkulu bir hali vardı. Torunumun bir yerde zorla tutulduğunu düşünüyorum.” dedi.





