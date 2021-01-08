Euro
9.0004
-0.25%
Dolar
7.3282
-0.27%
Altın
444.9
-1.58%
Borsa
1.539
1.08%
Bitcoin
312.700
8.87%
EXEN Coin
11.17
0.17%
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Çorum'da 18 yaşındaki genç kızın cansız bedeni bulundu

    Bir haftadır kayıp olarak aranan 18 yaşındaki genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
    • DHA
    • 08.01.2021 - 17:14
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Çorum'da 18 yaşındaki genç kızın cansız bedeni bulundu

    Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Maksutlu köyünde bir hafta önce evden çıkan Müberra Gökçe (18), geri dönmeyince yakınları aramaya çıktı.

    Kendi imkanlarıyla genç kıza ulaşamayan aile, jandarmaya haber verdi.

    CANSIZ BEDENİ BULUNDU

    Köye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

    AFAD ekipleri köyün yakınlarındaki Maksutlu Baraj gölünde genç kızın cansız bedenini buldu.

    Çorum da 18 yaşındaki genç kızın cansız bedeni bulundu #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Dalgıçlar tarafından baraj gölünden çıkarılan Müberra Gökçe’nin cansız bedeni, otopsi için Kargı Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

    Genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

    Çorum da 18 yaşındaki genç kızın cansız bedeni bulundu #2

    Çorum da 18 yaşındaki genç kızın cansız bedeni bulundu #3

    Çorum da 18 yaşındaki genç kızın cansız bedeni bulundu #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir