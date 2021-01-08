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Çorum'da 18 yaşındaki genç kızın cansız bedeni bulundu

Çorum'da 18 yaşındaki genç kızın cansız bedeni bulundu

Bir haftadır kayıp olarak aranan 18 yaşındaki genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.