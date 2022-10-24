Çorum'da 2 araç tarlaya uçtu, 6 kişi yaralandı

Seyir halindeyken çarpışan 2 hafif ticari araç, kazanın şiddeti ile yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada, 6 kişi yaralandı.

Çorum İskilip kara yolu Hacıbey köyü civarında, iki hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Henüz sürücüleri ve plakaları öğrenilmeyen iki ticari araç, şiddetli çarpma nedeniyle tamamen kontrolden çıktı.

2 araç tarlaya uçtu

İHA'nın haberine göre; savrulan araçlar, yoldan çıkarak tarlaya uçtu.

Araçların içinde bulunan 6 kişi yaralandı.





Olay yerine ekipler sevk edildi

Yaşanan olaya tanıklık eden sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazazedeler yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.



