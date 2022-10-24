Petrol
90.08
-1.38%
Euro
18.3015
-0.16%
Dolar
18.6051
0.13%
Altın
986.01
-0.45%
Borsa
3979
1.12%
Bitcoin
365.701
0.92%
BTXN Coin
10.32
3.92%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Çorum'da 2 araç tarlaya uçtu, 6 kişi yaralandı

    Seyir halindeyken çarpışan 2 hafif ticari araç, kazanın şiddeti ile yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada, 6 kişi yaralandı.
    • 24.10.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 12:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çorum'da 2 araç tarlaya uçtu, 6 kişi yaralandı

    Çorum İskilip kara yolu Hacıbey köyü civarında, iki hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

    Henüz sürücüleri ve plakaları öğrenilmeyen iki ticari araç, şiddetli çarpma nedeniyle tamamen kontrolden çıktı.

    2 araç tarlaya uçtu

    İHA'nın haberine göre; savrulan araçlar, yoldan çıkarak tarlaya uçtu.

    Araçların içinde bulunan 6 kişi yaralandı.

    Çorum da 2 araç tarlaya uçtu, 6 kişi yaralandı #1

    Olay yerine ekipler sevk edildi

    Yaşanan olaya tanıklık eden sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Kazazedeler yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

    Çorum da 2 araç tarlaya uçtu, 6 kişi yaralandı #2


    Çorum'da 2 araç tarlaya uçtu, 6 kişi yaralandı
    3. Sayfa

    Çorum'da 2 araç tarlaya uçtu, 6 kişi yaralandı

    Elon Musk: Tesla tam otonom sürüş için bu yıl izin alamayacak
    Teknoloji

    Elon Musk: Tesla tam otonom sürüş için bu yıl izin alamayacak

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir